Belediye daire başkanı, Umre dönüşü görevden alındı
Umreden dönen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım görevden alındı
|03 Mayıs 2019 19:40
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde görevden almaları devam ediyor.
31 Mart yerel seçimlerinin ardından, Umre'ye giden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım, Umre dönüşü görevden alındığı kendisine bildirildi.
Hakimiyetgazetesi.com sitesinde yer alan habere göre; Yıldırım'ın bundan sonra hangi görevde yer alacağı ise henüz açıklanmadı.
Seçimlerin ardından yıllık iznini kullanarak Umre'ye giden ve döndüğünde görevden alındığını öğrenen Yıldırım'la ilgili olarak Belediye Başkanı Fatma Şahin'in, "Umreye benden habersiz gittiği için görevden alındı" şeklinde konuştuğu iddia edildi.
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