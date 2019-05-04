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Resim, Heykel ve Seramik programları, görsel sanatlar alanını kapsar mı?

Yükseköğretim Kurulu, Resim, Heykel ve Seramik Lisans programlarının Görsel Sanatlar alanından sayıldığına dair karar verdi.
 04 Mayıs 2019 00:03
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Resim, Heykel ve Seramik programları, görsel sanatlar alanını kapsar mı?

Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Lisans programından mezun olan bir adayın mezun olduğu programın Görsel Sanatlar alanını kapsayıp kapsamadığına yönelik dilekçesi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10/04/2019 tarihli toplantısında görüşülmüş ve Resim, Heykel ile Seramik Bölümlerinin "GÖRSEL SANATLAR" alanından sayıldığına karar verilmiştir.

İŞTE YÖK YAZISI
Memurlar.Net
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