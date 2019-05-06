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Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olayda öğrencilere küfreden, sınıfta yemek yiyen öğretmen değil, okul müdürü görevden alındı
 06 Mayıs 2019 09:46
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Öğrencilere küfreden öğretmen değil müdür görevden alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, başlangıcı 2018 yılı Kasım ayına dayanan ve bir ortaokulda yaşanan olayda, öğrenciler, bir öğretmenin kendilerine küfrettiği, sınıfta yemek yediği, derse geç geldiği gerekçesiyle durumu müdüre bildirir ve yaşananlar tutanak altına alınır.

İki ayrı sınıftan 30'a yakın öğrenci öğretmenden şikayetçi olur.

Okul müdürü öğretmen hakkında iki ayrı soruşturma başlatır. İlk soruşturmada, devamsızlık nedeni, ikinci soruşturmada ise öğrencilere küfretmesine dair olay sorulur.

Soruşturmayı öğrenen öğretmen, okul veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne hiç dilekçe vermeksizin, geçmiş tarihli bir sendika üyelik değişikliği yapar ve yaşananların sendika değişikliğinden dolayı gerçekleştiğini iddia eder.

Geçtiği sendikanın ilçe temsilcisi de, soruşturma evrağını facebook sayfasından "Sendika değiştirdiği için üyemize soruşturma başlattı" başlığıyla yayımlar. Bu başlıktan dolayı okul müdürüne yüzlerce hakaret yazısı yazılır. Bu hakaretlere ilişkin olarak okul müdürü, Cumhuriyet Savcılığına başvurur.

Okulda 40 öğretmen yer almakta olup, okul müdürünün soruşturması sonrasında, okulda örgütlü bir sendikaya üye 4 öğretmen, okul müdürünün izinsiz olarak deneme sınavları için para topladığı, bağış aldığı, gereksiz yere kıyafet değişikliğine gittiği gerekçesiyle ilçe milli eğitime şikayette bulunur. Müfettişler tarafından yapılan incelemede, bu şikayetlerin doğru olmadığı ve tüm süreçlerin kanun ve mevzuata uygun olduğuna karar verilir.

Ancak, Süreç boyunca ne öğretmen ne de ilçe temsilcisi hakkında açığa alma işlemi yapılmaz.

2019 yılı Mart ayında ise, okula yakın bir ilkokul yıkılır ve ilkokulun öğrencileri, bu ortaokula misafir öğrenci olarak gelir. Ancak misafir olarak gelen ilkokulun müdürü, soruşturma açılan öğretmen ile aynı sendikaya üyedir. 2018 yılı Kasım ayında başlayan gerginlik burada da devam eder. Misafir olarak gelen ilkokul müdürü, laboratuvarın anahtarını değiştirir ve ortaokul öğretmenlerine ve müdürlüğüne vermez. Bu olay tam 2 hafta boyunca devam eder. Müdür ve okul aile birliği başkanı durumu ilçe milli eğitim bildirmeye çalışmasına rağmen sorun çözülmez. Kaymakam ise randevu taleplerine yanıt vermez. 2 haftanın sonunda bu anahtar meselesinden dolayı tartışma çıkar ve misafir olarak gelen ilkokul müdürü, ortaokul müdürünün kendisini darp ettiğini iddia eder ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. Savcılık şahitleri dinledikten sonra, iddiaları destekleyecek delil olmadığı için, takipsizlik kararı verir.

2018 yılı Kasım ayında yaşanan olayda, küfreden öğretmeni açığa almayan ilçe milli eğitim müdürlüğü, il mili eğitim müdürlüğü tarafından yapılan idari soruşturma sonrasında, okul müdürünü görevden alır.

Okul, Roman öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bir okul olmasına rağmen, geçen yıl ilçenin en başarılı okulu olmuştu.
Memurlar.Net - Özel

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