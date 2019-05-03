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Kastamonu Belediyesi, su ücretlerinde indirim yapacak

Kastamonu Belediye Meclisinde, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun seçim vaatleri arasında yer alan su ücretlerinde indirim yapılması için önerge verildi. Önerge Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi
 03 Mayıs 2019 19:51
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Kastamonu Belediyesi, su ücretlerinde indirim yapacak

Kastamonu Belediye Meclisi Mayıs ayı toplantısını Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Kastamonu Belediyesi'nin 2018 yılı kesin hesap gelir giderlerinin ibrası, cadde ve sokaklara isim verilmesi, imar konuları görüşüldü.

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Grubu, Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun da seçim dönemlerinde yer alan su ücretlerinde indirime gidilmesi ile ilgili önerge verdi. Oy birliği ile gündeme alınan önerge, Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi. Su ücretlerinde ne kadar indirim olacağı noktasında Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yapacağı çalışma, 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci oturumda belirlenecek.

İhlas Haber Ajansı
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