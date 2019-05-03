Diyarbakır Sur Belediyesi 145 kişiyi işten çıkardı
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'ye geçen Diyarbakır Sur Belediyesi 145 işçiyi işten çıkardı
|03 Mayıs 2019 21:01
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