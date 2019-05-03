Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı konukları onuruna yemek verdi.
|03 Mayıs 2019 21:09
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışına katılmak için İstanbul'a gelen misafir devlet ve hükümet başkanları ile yabancı konukları onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Filistin, Gine, Kırgızistan, Nijer, Nijerya, Pakistan, Senegal, Somali ve Tunus'tan üst düzey misafirlerini, Vahdettin Köşkü'nde ağırladı.
Resmi akşam yemeği, basına kapalı gerçekleşti.
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