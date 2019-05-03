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MEB görevde yükselmede, soru iptal kararı, kaldırıldı

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, MEB görevde yükselme sınavında, idare mahkemesinin verdiği 3 soruyla ilgili iptal kararını, ilgili idare mahkemesinin yetkisiz olması gerekçesiyle, kaldırdı
 03 Mayıs 2019 21:16
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MEB görevde yükselmede, soru iptal kararı, kaldırıldı

1 Nisan 2018 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme sınav sürecinde, bazı adaylar soru iptali için dava açmıştı.

Ankara 4. İdare Mahkemesi, açılan davada, B kitapçığı 22, 25 ve 29. soruların iptaline karar vermişti.

İstinaf istemini görüşen Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 2577 sayılı Kanunun 33/3 fıkrası uyarınca, yetkili mahkemenin davacının görev yaptığı ilçenin idari yargı çevresi açısından bağlı olduğu Şanlıurfa İdare Mahkemesi olduğuna karar vermiştir.

Ankara BİM, yetkisiz bir mahkemece karar alındığı için, Ankara idare mahkemesi kararının kaldırılmasına karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI
Memurlar.Net - Özel

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