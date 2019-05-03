MEB, şef ve memur kadrolarına görevde yükselme atama sonuçlarını açıkladı
MEB, şef ve memur kadrolarına görevde yükselme atama sonuçlarını açıkladı
|03 Mayıs 2019 21:46
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Merkez Ve Taşra Teşkilatı Şef Ve Memur Kadrolarına Görevde Yükselme Suretiyle Atama Sonuçları
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