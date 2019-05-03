Hakkari'deki darbe girişimi davası ertelendi
|03 Mayıs 2019 22:09
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Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla 31 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan eski tuğgeneral Ahmet Otal ve diğer sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.
Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, karar vermek üzere duruşmayı 6 Mayıs Pazartesi'ne erteledi.
Davanın iddianamesinde, FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddia edilen, aralarında dönemin Dağ ve Komando Tugay Komutanı eski tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 31 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan üçer kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.
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