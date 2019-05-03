Fitch Türkiye'nin kredi notunu 'Negatif' olarak korudu
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu "BB" olarak not görünümünü ise "Negatif" olarak teyit etti.
|03 Mayıs 2019 23:16
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