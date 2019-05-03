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İmamoğlu, Diyanet Vakfı'nın Sultanahmet'teki kitap fuarına izin verilmediğini açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Diyanet Vakfınca Sultanahmet Meydanı'nda kurulması planlanan kitap fuarına, emniyet, esnaf ve itfaiye karşı olduğu için izin verilmediğini söyledi.
 03 Mayıs 2019 23:50
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İmamoğlu, Diyanet Vakfı'nın Sultanahmet'teki kitap fuarına izin verilmediğini açıkladı

CHP Belediye Başkanları Toplantısı için Ankara'ya gelen İmamaoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ramazan ayında Sultanahmet Meydanı'nda açılması planlanan Türkiye Kitap Fuarı'na izin verilmemesi tartışmalarına ilişkin soru üzerine İmamoğlu, İstanbul'da ramazana dönük olarak büyük hassasiyet taşıdıklarını söyledi. "Her manevi ortamda sıfır siyaset" anlayışına sahip olduklarını belirten İmamoğlu, 5 yıllık belediye başkanlığında da bu anlayışla hareket ettiğini söyledi. İmamoğlu, "Ramazan sofrasının siyaseti olmaz, ramazanla ilgili ortamların siyaseti olmaz." diye konuştu.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

''Geçmiş dönemden gelen yönetim, itfaiyenin, emniyetin Sultanahmet Meydanı'nda bu tarz fuar alanı kurulmasına karşı olduğunu söylediler. Özellikle oradaki esnafın bu tür kurulumların işlerine zarar verdiğini ilettiğini, toplumun orada sağlıklı bir şekilde buluşamadığı konusunda geniş tespitleri olduğunu söylediler. 'Ne öngörüyorsunuz?' dedim. 'Kurulması yanlış' dediler. 'O zaman kurmayın." dedim. Ben o anlamda hiç irade koymadım. 'Esnaf rahatsızsa, emniyet rahatsızsa, itfaiye rahatsızsa kurmayın' dedim. Ne diyorlarsa kabul ettim. Artı orada kurulacak olan, Diyanet Vakfı diye adlandırılıyor ama, orada yazan özel bir fuar şirketidir. Bana da yazısı gösterildi. Ben de 'Yönetime gönderin, yönetimin gerekli ve lüzumlu cevapları var, onlar versinler' dedim. Biz Diyanet Vakfıyla her türlü iş birliği yaparız. Diyanet kurumuyla da her türlü iş birliği yaparız. Aradaki özel şirkettir ve söylediğim gerekçelerden dolayı önceki yönetim, burada kurulmasının kesinlikle yanlış olduğu hakkında bize brifing verdi. Sebebi budur."
Anadolu Ajansı
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