Bakan Pakdemirli, dördüncü kez baba oldu
|03 Mayıs 2019 23:53
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Eşi doğum yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hem annemiz sağlıklı hem de evladımız sağlıklı. Aile fertlerimiz burada. Çok mutluyuz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin eşi Ahu Pakdemirli, Ankara'daki özel bir hastanede doğum yaptı. Eşini hastanede yalnız bırakmayan Bakan Pakdemirli, "Dördüncü oğlumuz bugün dünyaya geldi. Ailece çok mutluyuz. İki gün, beklediğimizden daha evvel, acil bir şekilde eşim hastaneye intikal etti. Doktorların çok iyi bir operasyonuyla da hem annemiz sağlıklı hem de evladımız sağlıklı" dedi.
Bakan Pakdemirli, sözlerini şöyle noktaladı:
"Aile fertlerimiz burada. Çok mutluyuz."
Bakan Pakdemirli, annesi ve akrabalarının ziyaretinin ardından hastaneden ayrıldı.
Üç kilo 200 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğe 'Kerem' adı verildiği de öğrenildi.
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