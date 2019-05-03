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MHP'li Yalçın: İttifakta uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur

ittifakın doğasına aykırı olduğunun altını çizen Yalçın, "İttifakta uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur.
 03 Mayıs 2019 23:58
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MHP'li Yalçın: İttifakta uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, bazı yazarların MHP'nin "Cumhur İttifakı" açıklamalarından rahatsız olduğunu belirterek, "Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur. MHP'nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı'nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden milli mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili E. Semih Yalçın, MHP'nin Cumhur İttifakı'nın belirli şartlarda genel ve yerel seçimler sonrasında da sürdürülebileceği açıklamalarının son günlerde gündemde olduğunu hatırlatarak, bundan bazı kişilerin rahatsız olduğunu ifade etti. Yalçın, "Bu normal bir durumdur ancak meselenin bir de olağan dışı tarafı vardır. O da bazı çevrelerde ittifak konusunun şirazesinden çıkarılarak MHP aleyhinde algı oluşturma vesilesi haline getirilmeye çalışılmasıdır. Algı çalışmasına soyunanlardan bazıları Mehmet Ocaktan ve MHP aleyhtarlığıyla yatıp kalkan Kenan Alpay'dır. Seçim sonuçlarını bahane ederek Cumhur İttifakı'nın bir MHP ipoteğine dönüşebileceği fitnesini ortaya atan ve MHP'nin hem AK Parti'yi hem de kamuoyunu kendi ikliminde seyre icbar ettiğini iddia eden bu şahısların maksadı, kafaları karıştırmak, partimizin iyi niyetli çabaları hakkında soru işaretleri oluşturmaktır. Kenan Alpay'ın kavmiyetçi ve kayyum gibi kelimelerle kurduğu cümleleri, MHP karşıtlığından her gün biraz daha daralan lobları, kendi sığ kapasitesini zorlayan küçük bir beyinden taşan önyargıların tezahürüdür. Adı geçen yazar taslağının satırlarından, MHP'nin siyasi ağırlığı ve dominant rolünden duyduğu rahatsızlık taşmaktadır. Bu gibi yazarların FETÖ'nün algı operasyonlarının çamur kalıntılarıyla kirlenmiş ifadelerinde MHP'yi siyaset üretemiyormuş gibi göstermesi ise cehaletten öte kasıt içermektedir. Bu tiplerin ittifak konusunda peşin hükümlerinin son bulmasını beklemek her ne kadar beyhude olsa da kamuoyuna duyduğumuz saygıdan ötürü meseleyi değerlendirme ihtiyacı duymaktayız" dedi.

"Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur"

MHP'nin yapıcı, Türkiye'nin meselelerine çözüm üreten, birleştirici ve kucaklayıcı siyasetinin görmezden gelindiğini belirten Yalçın, "Hadiseyi farklı kavramaya çalışmak düpedüz kötü niyet içeren, çirkin bir tutumdur. MHP'nin maksadını anlamaya çalışmak yerine onu etkisizleştirmeye, Cumhur İttifakı'nın yararlarını ortadan kaldırmaya, Türkiye'nin uçuruma yuvarlanmak üzere olduğu bir zeminde teşekkül eden milli mutabakatı baltalamaya yönelik bu türden abes çıkarımları kamuoyunun nazarı itibara almayacağından eminiz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti çevrelerinde de böylesi densiz ve kifayetsiz kalemlerin sözüne itibar edilmeyeceğini düşünüyoruz ve görüyoruz" diyen Yalçın, "Önyargılar, kişisel ve politik beklentiler uğruna Türkiye gerçeklerinin ihmal edilmesi tehlikeli sonuçlar doğurur. Geçmişte bunun acı misalleri yaşanmış ve tecrübe edilmiştir. Siyasetin gündemindeki konuların ekseninden uzaklaştırılmadan tartışılıp sağlıklı bir yargıya, Türkiye'nin yararına olacak bir karara varılması önem taşımaktadır. Ayrıca ittifak konusunda kalem oynatıp fikir yürüten kimseler, bizim analizlerimizi tahlil etmeye heveslendikleri kadar muhataplarımızın açıklamaları üzerinde de hassasiyetle durmalıdır" dedi.

"MHP iktidar partisi olmasa da politik duruşunun ve fikriyatının gereğini yerine getirmekte, Türkiye'nin çıkarlarını düşünmektedir"

"Unutulmamalıdır ki MHP iktidar partisi olmasa da politik duruşunun ve fikriyatının gereğini yerine getirmekte; mutlaka ve mutlaka Türkiye'nin çıkarlarını düşünmekte, halkın ihtiyaçlarını samimiyetle dikkate almaktadır" diyen Yalçın, "Partimizin son dönemdeki büyük fedakarlıklarına ve saygı duyulması gereken hassasiyetlerine rağmen haksız yere eleştirilmesinin arkasında ise samimiyet, iyi niyet aramayız. MHP'nin FETÖ'nün devlet kurumlarını ele geçirip siyaseti dizayn etme çabaları karşısında haysiyetli ve çetin bir mücadele veren, özellikle Türkiye'nin son on yılına damga vuran bir parti olduğu unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Adı geçen ve benzeri yazarların bahse konu yazılarında sözünü ettiği cebir, yani zorlamanın; ittifakın doğasına aykırı olduğunun altını çizen Yalçın, "İttifakta uzlaşma, anlaşma, rıza ve iradi bir kabul söz konusudur. Önceki açıklamalarımızda da altını çizdiğimiz üzere 31 Mart seçimlerinde yerel dinamikleri dikkate alan ittifak çabalarımızın sandığa yansımasını daha çok seçmenin tercihine bağlı kılan bir hususta nasıl icbar, zorlama olabilir? Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı konusundaki açıklamalarıyla parti sözcülerinin beyanları açık ve nettir. MHP'nin değerlendirmeleri, bu doğrultuda samimi bir siyasi tavrın ortaya çıkmasını temin etmek üzere kamuoyuna yansıtılmıştır. Dolayısıyla bu konunun kategorik olarak tartışılması, sağduyu, izan, insaf ve empati ölçülerinde analiz edilmesi gereklidir" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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