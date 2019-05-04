Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
|04 Mayıs 2019 00:32
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Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:
MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde görev yapan memurların disiplin amirlerini belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinde görev yapan Devlet memurlarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Disiplin amirleri
MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin disiplin ve üst disiplin amirleri EK-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.
(2) EK-1 sayılı Cetvelde belirtilen disiplin amirinden daha üst disiplin amirine doğrudan bağlı olarak çalışan personelin disiplin amiri bağlı olduğu disiplin amiri olur. Üst disiplin amiri de buna göre tespit edilir.
Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat
MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü yürütür.
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