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Belediye temizlik işçilerinden örnek davranış

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların kaza yaptığı noktada temizlik yapan belediye görevlileri, Sackey'nin altın kolyesini bularak teslim etti.
 04 Mayıs 2019 00:36
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Belediye temizlik işçilerinden örnek davranış

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Aytemiz Alanyasporlu futbolcuların kaza yaptığı noktada temizlik yapan belediye görevlileri, Sackey'nin altın kolyesini bularak teslim etti.

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışan Hüseyin Boz ve Hüseyin Aladağ, 29 Nisan Pazartesi günü Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği trafik kazasının meydana geldiği bölge temizlik yaparken, altın kolye buldu. Boz ve Aladağ, kolyenin futbolculardan birine ait olabileceğini tahmin ederek, Alanyaspor kulübüne getirdi. Kazada yaralanan futbolcu Isaac Sackey'e ait olduğu belirlenen kolyeyi kendisine teslim etti. Sackey, duyarlı davranışlarından dolayı Boz ve Aladağ'a teşekkür etti.
İhlas Haber Ajansı
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