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Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı
 04 Mayıs 2019 01:44
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Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Sedat Akboyun idaresindeki 48 HY 076 plakalı otomobil, Fethiye -Muğla karayolu Göcek Mahallesinde, Harun Kaptan yönetimindeki 48 ABT 275 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezinden bildirmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi AKS ekipleri, Jandarma, polis ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ayşe Akboyun, Muradiye Akboyun yaralandı.

Otomobilde sıkışan Sedat Akboyun Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dalaman ve Fethiye Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sedat Akboyun, Dalaman Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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