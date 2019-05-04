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Adana'da otobüs devrildi: Yaralılar var

Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
 04 Mayıs 2019 05:17
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Adana'da otobüs devrildi: Yaralılar var

Adana Dr. Ahmet sadık bulvarında yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
İhlas Haber Ajansı
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