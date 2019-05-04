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Adana'daki yolcu otobüsü kazasında bilanço ağırlaştı: 2 ölü 23 yaralı

Adana'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı
 04 Mayıs 2019 06:44
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Adana'daki yolcu otobüsü kazasında bilanço ağırlaştı: 2 ölü 23 yaralı

Şanlıurfa'dan Mersin'e giden M.A. yönetimindeki 63 BB 553 plakalı Astor Turizm firmasına ait yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Dr. Sadık Ahmet Bulvarı çıkışında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ile Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan yolcuları kurtardı.

2 kişi hayatını kaybetti

  • Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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