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ABD'den PKK'ya maaş zammı

Suriye'de PKK'lılara havadan ve karadan silah-cephane sevkiyatını sürdüren ABD, nisan ayında PKK'ya 30 milyon dolarlık yeni kaynak aktardı. Mayıstan itibaren, 110 bin Suriye Lirası olan PKK'lı teröristlerin maaşlarına da 40 bin lira zam yapıldı. ABD, PKK yöneticilerinden terörist sayısının da 2019 sonuna kadar 110 bine ulaşmasını istedi.
 04 Mayıs 2019 06:20
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ABD'den PKK'ya maaş zammı

Terör bölgesine destek amaçlı havadan ve karadan silah-cephane sevkıyatını sürdüren ABD, nisan ayında PKK'ya 30 milyon dolarlık yeni kaynak aktardı. Geçtiğimiz ay bölgeye gelen ABD Dışişleri ve Pentagon heyeti Ayn İsa, Rakka ve Kamışlı bölgelerindeki temasları sonrası PKK elebaşılarına yeni karargahlar yapılması, militan sayısının artırılması ve maaşlarının yükseltilmesi amacıyla 30 milyon dolarlık mali destek vaadinde bulundu. Gelişmeye ilişkin Yeni Şafak'a bilgi veren Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Ekrem Dede, ABD heyetinin PKK yönetimine, "2019 sonu itibariyle 'asker' sayınız 110 bine ulaşmalı" talimatı verdiğini söyledi.

CEPLERİNE 40 BİN LİRA DAHA GİRECEK

Ekrem Dede, ABD'nin Suriye'deki PKK'lı teröristlerin maaşına zam yaptığını da bildirdi. Buna göre, ABD-PKK görüşmeleri sonrası örgüt birimlerine gönderilen yazıda, mayıs ayından itibaren geçerli olmak üzere her PKK'lının 150 bin Suriye Lirası (220 ABD Doları) maaş alacağı duyuruldu. 2017-2018 döneminde Suriye'deki teröristlerin maaşının 110 bin Suriye Lirası olduğunu kaydeden Dede, örgüt mensuplarının ayrıca insan kaçakçılığı, silah, uyuşturucu ticareti, kontrol noktalarında zorla alınan haraçlar ve göç ettirilen insanların mülklerine yönelik yağma faaliyetleriyle de kendilerine ek kaynak sağladığını vurguladı.

TERÖRİSTLERİ ABD ŞIMARTIYOR
PKK işgalindeki bölgelerde siviller için hayatın her geçen gün çok daha zorlaştığını kaydeden Dede, "Bölgede binlerce insan kayıp. Binlerce kişi de zindanlara atıldı. Amerikalı sivil ve askeri uzmanlar tüm bu gelişmelerin merkezinde olan biteni izliyorlar. Devam eden silah ve mühimmat desteği ile birlikte yapılan nakdi yardımlar örgütü şımartıyor. Şu an PKK ve ABD bayraklarının yer aldığı alan açık hava hapishanesi durumunda" diye konuştu
Yeni Şafak
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