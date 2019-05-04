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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuz şartlara (yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir
 04 Mayıs 2019 06:30
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ve zamanla kuzeybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şanlıurfa, Elazığ ve Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Kuzey Ege ve Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yurdun güneydoğu kesimlerinde beklenilen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Mardin, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Batman, Siirt, Bitlis, Muş, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Artvin çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklenmektedir. Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği olumsuz şartlara (yağış anında kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, iri çaplı dolu yağışı ve hortum oluşma riski) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
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