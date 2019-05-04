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Komutan daha ne yapsın?

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yapılan saldırıda Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut'un görevini kötüye kullandığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu
 04 Mayıs 2019 07:25
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Komutan daha ne yapsın?

CHP, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarigün'ü serbest bırakan savcıyı da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet edeceğini duyurdu. CHP'lilerin savcılığa şikayet ettiği Tuğgeneral Bulut, saldırı anında Kılıçdaroğlu'nun yanından hiç ayrılmamış, CHP lideriyle birlikte protestocuların arasında kalmış ve kalabalıkta sürüklenmişti.
Türkiye
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