Komutan daha ne yapsın?
CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde yapılan saldırıda Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut'un görevini kötüye kullandığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu
|04 Mayıs 2019 07:25
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CHP, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarigün'ü serbest bırakan savcıyı da Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayet edeceğini duyurdu. CHP'lilerin savcılığa şikayet ettiği Tuğgeneral Bulut, saldırı anında Kılıçdaroğlu'nun yanından hiç ayrılmamış, CHP lideriyle birlikte protestocuların arasında kalmış ve kalabalıkta sürüklenmişti.
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