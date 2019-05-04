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CHP'den YSK'ya İstanbul baskısı

İstanbul'da sandıkta yapılan usulsüzlükleri görmezden gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi 'Yeniden seçim kararı' alınmaması için YSK'ya baskı yapıyor
 04 Mayıs 2019 07:55
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CHP'den YSK'ya İstanbul baskısı

AK Parti'de Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul seçimlerini iptal edeceği yönünde beklenti var... AK Parti'nin elindeki en büyük delil, 19 bin 538 kişinin sandık başlarına usulsüz şekilde oturtulması ve KHK ile kamudan ihraç edilen 18 kişinin sandık başına konulması. Taşımalı paralel sandık başkanlarının seçimi iptal gerekçesi olup olmayacağı bilinmiyor. Son sözü YSK söyleyecek. CHP ise seçimin iptal edilmemesi için birkaç gündür YSK'ya baskı uygulamak için sert açıklamalar yapıyor.

YSK'ya sunulan somut delilleri kumpas olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu belediye başkanları toplantısında "Devlet'in gücünü arkasına almış sahte delil üretiyorlar. Seçimi iptal ettirmek için kumpasa tezgah hazırlıyorlar. İstanbul seçimleri bir İstanbul seçimleri olmaktan çıkmıştır. İstanbul seçimleri bir demokrasi tercihi noktasına gelmiştir. YSK üyelerine çağrıda bulunuyorum. YSK, yasalara ve daha önce verdiği kararlara uymak zorundadır" dedi.

"YÜZÜNÜZE TÜKÜRECEKLER"

Genel merkezde seçimi kazanan belediye başkanlarıyla basın toplantısı düzenleyen CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da tehditler savurdu. Torun "Tümüyle demokratik kurallarla ve yollarla kazanılmış bir seçimin, siyasi baskılarla soyut iddialarla ve gerçek dışı kara propaganda yollarıyla gasp edilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz" dedi.

En ağır açıklamalardan birini de CHP Grup Başkanvekili Engin Altay yaptı. Altay "YSK'nin saygıdeğer üyeleri, anayasadan aldığınız yetkiyi kullanıyorsunuz, kanunlara uygun kullanmak zorundasınız. İnsan içine çıkacak yüzünüz olsun, çocuklarınızın, torunlarınızın yüzüne bakacak yüzünüz olsun. Kızılay'da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler. Bu basınca, baskıya Cumhuriyet başsavcılığı destekli bu tasalluta boyun eğmeyin" diye konuştu.
Türkiye
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