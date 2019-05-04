Enflasyonda dönüş sinyali
|04 Mayıs 2019 08:10
|Yazdır
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre enflasyon, nisanda yüzde 1,69 oldu. Yıllıkta ise yüzde 19,50 seviyesinde gerçekleşti ve öngörülerin altında kaldı. Beklenti, aylık yüzde 2,4 ve yıllık yüzde 20,33 seviyesindeydi. Çekirdek enflasyon da yıllık bazda yüzde 17,53'ten yüzde 16,30'a geriledi. Söz konusu ayda giyim ve ayakkabıda yüzde 5,36, ev eşyasında yüzde 2,65, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,94, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,40 artış gerçekleşti. Aylık düşüş gösteren tek grup, yüzde 0,30 ile haberleşme oldu. Bu arada yıllıkta en fazla artış yüzde 31,86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Ev eşyası yüzde 27,64, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 27,47, sağlık yüzde 19,75, lokanta ve oteller yüzde 19,58 artış kaydetti. Nisan ayında endeksi oluşturan 418 maddeden 42'sinin fiyatlarında değişim olmazken, 294'ü arttı, 82'si geriledi. Öte yandan söz konusu dönemde yurt içi üretici fiyat endeksi (ÜFE), aylık yüzde 2,98 ve yıllık yüzde 30,12 artış gösterdi. ÜFE'de önceki aya göre en fazla artış; yüzde 17,12 ile ham petrol ve doğalgaz, yüzde 8,83 ile tütün, yüzde 7,40 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde gerçekleşti.
Rakamları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllık enflasyonun yüzde 19,71'den 19,50'ye, çekirdek enflasyonun da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a gerilediğini belirterek "Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" ifadesini kullandı. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TÜFE'de yaşanan pozitif gelişmelerin, ekonomideki dengelenme sürecinin sürdüğünü gösterdiğine işaret etti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|4 aylık enflasyon toplamda yüzde 3,99 oldu
03 Mayıs 2019 10:09
|Nisan ayı enflasyonu açıklandı
03 Mayıs 2019 09:59
|Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı
03 Mayıs 2019 09:26
|İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı
01 Mayıs 2019 12:30
|Ramazan pidesi fiyatları belirlendi
30 Nisan 2019 11:06
|Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
30 Nisan 2019 10:51
|Hurma ve zemzem fiyatlarında yüzde 20 artış oldu
29 Nisan 2019 09:45
|İzmir'de ekmeğe zam geldi, pide fiyatları belirlendi
27 Nisan 2019 15:40
|Ankara'da Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
26 Nisan 2019 07:25
|Tarım Bakanlığı'nın sattığı 'ucuz ete' zam geldi
25 Nisan 2019 11:28