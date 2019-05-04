400 yıllık su kemerinde tepki çeken görüntü

Çevredeki vatandaşlar, tarihi kemerde artan tahribat sonucu durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri, kemer çevresini çit ve dikenli tellerle çevirerek bir dizi güvenlik önlemi aldı. Ancak bu önlem de uyuşturucu madde ve alkol bağımlılarının önünü kesmedi. Çitlerin giriş kapısında bulunan asma kilidi kıran gençler, kemerin bulunduğu alana girerek hem tarihi eseri tahrip etmeye, hem de vatandaşları rahatsız etmeye devam ediyor. Semt sakinleri, özellikle son yıllarda sayıları daha da artan asayiş sorunundan oldukça rahatsız. O vatandaşlardan Nurettin Güven, "Biz rahatsız oluyoruz. Arabalarla dışarıdan gelip içki içiyorlar. Bizim mahallemizin gençleri değil. Biz bunlara karşıyız ve bu duruma kalıcı bir çözüm istiyoruz."dedi.

"TARİH FALAN KALMADI"

Tarihi eserin önceki halinden daha çok memnun olduklarını söyleyen Yusuf Mirzaoğlu, "Şimdi ki haline bakın, resmen yakıyorlar. Tarih falan kalmadı. Biz mahalleli olarak buraya kısa zaman içinde bir çeki düzen verilmesini istiyoruz. Buraya gelip uyuşturucu kullanıyorlar. Gecenin bir vakti mahalleliyi rahatsız ediyorlar. Arabalarımıza da zarar veriyorlar. Polise haber veriyoruz, polis geliyor ama onlar da çok müdahale edemiyorlar. Burası okula çok yakın, buradan uyuşturucu bile satabilirler. Biz bir an önce buranın bir düzene girmesini istiyoruz artık" ifadelerini kullandı.

"ÇOK RAHATSIZ OLUYORUZ"

Bir başka mahalle sakini Hakime Kazak da, "Geliyorlar, yakıyorlar, içiyorlar, geceleri bağırıyorlar. Çok rahatsız oluyoruz. Genç kızlarımız akşam 9 -10 gibi geliyorlar. Başlarına bir iş gelir diye endişeleniyoruz, korkuyoruz. Ateş de yakıyorlar, daha önce de arabalarını getirip burada çeviriyorlar" diye konuştu.