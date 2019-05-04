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TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü

AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Malezya'nın en genç kabine üyesi Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık'ı ziyaret etti
 04 Mayıs 2019 08:15
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TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü

TBMM'nin en genç üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Malezya'nın en genç kabine üyesi Gençlik ve Spor Bakanı Seyit Sadık ile görüştü.

Düzenlediği münazara aktivitelerinden tanıdığı Bakan Seyit'i Putrajaya'daki makamında ziyaret eden milletvekili Kadak, Malezyalı bakanla Türkiye-Malezya ilişkilerini geliştirmeye yönelik görüşlerini paylaştı.

Türkiye'yi ilk defa 2016'da Kadak'ın düzenlediği etkinliğe katılmak için ziyaret ettiğini belirten Seyit, "Ziyaretimden kısa süre önce darbe girişimi olmuştu. Yakın çevrem bana gitmememi tavsiye ediyordu, fakat ülkeye ilk seyahatim olacağı için heyecanlıydım ve gitmeye karar verdim." dedi.

Seyit, kedileri çok seven biri olarak İstanbul'da kedilere olağanüstü değer verildiğine şahitlik ettiğini ve bundan çok memnun olduğunu vurguladı.

Siyasette gençlere de yer verilmesinin önemine değinen Seyit, "Bana göre Başbakanımız Mahathir Muhammed ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerin siyasette önünü açması tüm dünya için bir örnektir." şeklinde konuştu.

Seyit Sadık, görüşmenin ardından Kadak'a, Malezya kültürüne ait geleneksel kumaştan hediye etti.

Görüşmeye dair AA muhabirine konuşan Rümeysa Kadak da bakan Seyit ile 2016'da kendisinin düzenlediği bir münazara turnuvasında tanıştığını belirtti.

Kadak, "Münazara gibi entelektüel faaliyetlere katılmanın Seyit'in ve benim hayatımda çok önemli etkiler bıraktığını düşünüyorum. Bu tür entellektüel faaliyetlerde bulunan arkadaşlarımızın bugün çok başarılı işlere imza attığına da şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

TBMM'nin en genç milletvekili olarak Malezya'nın en genç kabine üyesiyle görüşmekten memnuniyet duyduğunu vurgulayan Kadak, "Bir sonraki görüşmeyi inşallah İstanbul'da yapacağız. Bu görüşmenin ciddi genç potansiyeline sahip iki ülke arasındaki faaliyetlere katkı sağlamasını diliyoruz." şeklinde konuştu.
Anadolu Ajansı
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