Sarıyer'de doğalgaz borusu patladı
|04 Mayıs 2019 08:08
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Olay, saat 00:30 sıralarında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğalgaz boru hattına zarar verdi.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edilirken, polis ekipleri tarafından yola dubalar konularak Kemerburgaz - Göktürk yolu araç trafiğine kapatıldı.
VANALAR KAPATILARAK SIZINTI ÖNLENDİ
Alt yapı çalışmaları esnasında iş makinesinin çalışma yaptığı esnada doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu olay yerine sevk edilen İGDAŞ ekipleri tarafından doğalgaz vanası kapatılarak gaz sızıntısı önlendi. Boru hattındaki gaz tahliye çalışmaları esnasında yüksek ses oluştu.
Kazı esnasında patlamanın olduğu doğalgaz boru hattındaki gazın tamamen tahliye edilmesinin ardından onarım çalışmalarının yapılacağı belirtildi.
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