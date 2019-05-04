Memura 1 derece talep edilecek

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için toplu sözleşme görüşmeleri temmuz ve ağustos aylarında yapılacak.

Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının konuşulacağı bu görüşmelerde birçok yeni talep de gündeme gelecek. Bu taleplere ve 2019'daki yeniliklere, SABAH olarak ulaştık.

4 AYRI ZAM ORANI: Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak.

Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak.

Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR: Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ: Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

İZİNLERE İŞ GÜNÜ AYARI: Memurların yıllık izinlerinin iş günü olarak hesaplanması da karara bağlanacak. Buna göre artık hafta sonları yıllık izin süresinden sayılmayacak. Bu gerçekleşirse izin süresi hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) 20 iş günü, 10 yıldan fazla olanlar için 30 iş günü olacak.

İMAMLARA FAZLA ÇALIŞMA: Din görevlilerinin dini bayramlardaki çalışmalarının fazla çalışma sayılması da gündemde.

İŞÇİYE TAYİN VE 4B HAKKI

TAŞERON olarak çalışırken kamuda sürekli işçi kadrosuna geçenlerin eş durumu ve sağlık gibi mazeret ile il değişikliği yapma hakkıyla ilgili talepler de masada bulunuyor. 4D'li sürekli işçiler için özellikle üniversite mezunu olanların 4B'li olmaları konusundaki talepler de değerlendiriliyor.

MASADAKİ DİĞER TALEPLER

4 3600 ek göstergede kapsam genişletilsin. 4 Emeklilik ikramiyesinin hesabında 1 tam yıldan eksik olan süreler hesaba dahil edilsin. 4 4/B statüsünde çalışan sağlık çalışanlarına verilen kadro hakkı, diğer kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personele de verilsin. 4 Özel hizmet tazminatı emekli keseneğinin hesabına dahil edilsin. 4 Göreve giden personele ilave konaklama ücreti ödemesindeki 10 gün sınırlaması kaldırılsın. 4 KİT kurumlarının lojmanlarında kira bedelinden KDV kaldırılsın.

ORTAK ALTYAPI İLE KAZANACAK

TÜRKİYE'NİN iletişim altyapısını dünyanın en iyilerinden biri haline getirmek için ortak altyapının gerekli olduğuna dikkat çeken Erkan, "Bu kapsamda Türksat ve Vodafone Türkiye ile imzaladığımız altyapı paylaşım işbirliği sözleşmeleri ile daha fazla haneye sabit internet hizmeti veriyoruz. Bu sayede Türkiye kazanacak. Özellikle Endüstri 4.0'da 5G dönemine ortak altyapı ile girmek önemli" diye konuştu.

DELİKANLI BİR ŞİRKET

GONG töreninde konuşan Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, "25 yaşında delikanlı bir şirket. Her yıl yaklaşık 5 milyar TL yatırım yapıyoruz. Önümüzde 5G teknolojisi var, bu pahalı bir teknoloji. Bunun için de ülkenin fiber altyapı ihtiyacının karşılanması gerekiyor. Bu nedenle diyoruz ki, Türkiye fiberde ortak altyapı şirketi kurularak bu ihtiyaç karşılanmalıdır. İkincisi ortak kule şirketi kurulmalıdır. Üçüncüsü de 5G teknolojisinin şebeke yatırımını üç operatör müştereken yapmalıdır. Bu üç büyük projenin ortak yapılmasıyla ülkemize 10-13 milyar dolar tasarruf sağlanacaktır" dedi. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan Turkcell'in Türkiye'nin büyük bir gururu olduğunu söyledi. Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya ise Turkcell'in piyasa değerinin 4.5 milyar dolar olduğunu vurguladı.

3 YILDA 16 MILYAR TL YATIRIM

25 yılda 50 milyar TL yatırım yaptıklarını anlatan Erkan, "Önümüzdeki 3 yılda da yaklaşık 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz" dedi. Turkcell'in Olağan Genel Kurulu'nun 31 Mayıs'ta yapılacağını belirten Erkan, "1 milyar 10 milyon TL brüt nakit kar payı dağıtılacak. Önerilen kar payı, 18 Haziran 2019, 5 Ağustos 2019, 21 Ekim 2019, 17 Aralık 2019 tarihlerinde 4 eşit taksitte ödenecek. Kar payı dağıtımı, Genel Kurul'umuzun onayına tabi olacak" diye konuştu.

Faruk Erdem