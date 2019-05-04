8 ayın en düşük enflasyonu

Geçen yılın ağustos ayındaki kur saldırısının ardından, ekimde yüzde 25.24'e yükselen enflasyonda, Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde ekonomide başlayan dengelenme sürecine paralel olarak gerçekleşen düşüş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda yüzde 1.69 ile, 2.4 olan beklentilerin altında arttı. Martta yüzde 19.71 olan yıllık enflasyon ise, nisanda yüzde 19.50 ile Ağustos 2018'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enflasyonun beklentinin altında kalmasında, gıda fiyatlarındaki artışın yüzde 1.4'te kalması etkili oldu.

Merkez Bankası enflasyon tahmini açıklandı!

ÇEKİRDEK 9 AYIN DİBİNE GERİLEDİ

Enflasyon üç aydır yüzde 20'nin altında kalırken, temel gösterge olan çekirdek enflasyondaki düşüşün devam etmesi, önümüzdeki döneme ilişkin iyimser beklentileri güçlendirdi. Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "B" yıllık olarak yüzde 17.72'den 16.78'e, "C" ise yüzde 17.53'ten 16.30'a geriledi. Her iki çekirdek gösterge de 9 ayın en düşük seviyesine indi. Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı!

HABERLEŞMEDE % 0.30 DÜŞÜŞ

ANA harcama gruplarında, nisanda aylık bazda en yüksek artış yüzde 6.77 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu. Nisanda düşüş gösteren tek grup yüzde 0.30 ile haberleşme oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 31.86 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda görüldü. Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması: Eylül ayında tek hanelerini görebiliriz

HEDEFLER TUTTURULACAK

HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TÜFE'de yaşanan gelişmelerin, ekonomide dengelenme sürecinin devam ettiğine işaret ettiğini vurguladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Albayrak, "Enflasyon yüzde 19.71'den 19.50'ye idi. Çekirdek enflasyonda da yüzde 17.53'ten 16.3'e önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor" dedi.

HAZİRANDA DÜŞÜŞ HIZLANACAK

NİSANDA gıda fiyatlarındaki yükselişin öngörünün altında olması nedeniyle enflasyonun beklentilerin önemli oranda altında geldiğine dikkat çeken İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, "Nisan enflasyonu bu hafta açıklanan enflasyon raporunda öngörülen patikayla uyumlu gerçekleşti" dedi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da enflasyonda düşüş sürecine girilmiş olabileceğine dikkat çekerek, "Haziran ayıyla birlikte düşüş eğilimine girilecek" diye konuştu. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banı Kıvcı Tokalı ise, "Yıllık enflasyon mayısta yüzde 19'larda kaldıktan sonra, hazirandan itibaren belirginleşecek düşüşle eylül-ekim döneminde yüzde 10'ları görmek mümkün" dedi.

