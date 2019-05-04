Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
|04 Mayıs 2019 08:45
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Diyanet eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Görmez, "İstirhamımdır" diyerek paylaştığı mesajında "İsminin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğunu" açıkladı.
Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Twitter hesabından yaptığı "İstirhamımdır" başlıklı açıklaması şu şekilde:
"İSMİMİN GÜNDELİK SİYASİ TARTIŞMALARA DAHİL EDİLMESİNDEN ÜZÜLÜYORUM"
"Diyanet İşleri Başkanlığı görevini bırakırken Aziz Milletimizin huzurunda bundan sonraki hayatımı Din-i Mübin-i İslam'a hizmet yolunda ilme ve tefekküre adayacağımı açıkca ilan ettiğim halde ismimin zaman zaman gündelik siyasi tartışmalara dahil edilmesinden üzüntü duyduğumu kamuoyuna saygıyla bildirir, bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesini istirham ederim."
DAVUTOĞLU'NUN A TAKIMINDA YER ALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Gazeteci yazar Serkut Bozkurt, Davutoğlu'nun yanında yer alacak A takımını yazdığı yazısında eski tanınmış siyasetçi ve bürokratlarla ile yolacağını iddia etmiş ve isimleri açıklamıştı. Bozkurt, Davutoğlu'nun A takımında Beşir Atalay, Hüseyin Çelik Şamil Tayyar, Ahmet Başçı, Selçuk Özdağ'ın yer alacağını bildirerek Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in de Davutoğlu'nun yanında olacağını yazmıştı.
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