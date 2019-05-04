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UCM, 'Mavi Marmara Davası'nda savcılığa verdiği süreyi erteledi

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 'Mavi Marmara Davası'yla ilgili soruşturmanın başlatılıp başlatılmamasına yönelik UCM Savcılığına verdiği süreyi uzattı. Savcılık, kararını 2 Eylül 2019'da halka açık bir duruşmada verecek.
 04 Mayıs 2019 08:37
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UCM, 'Mavi Marmara Davası'nda savcılığa verdiği süreyi erteledi

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM),İsrail'in 2010 yılında Gazze Özgürlük Filosu'ndaki Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırıya ilişkin davayla ilgili soruşturmanın başlatılıp başlatılmamasına yönelik UCM Savcılığı'na verdiği süreyi erteledi.

UCM tarafından yapılan yazılı açıklamada, mahkemenin 15 Kasım 2018'de savcının 6 Kasım 2014'de aldığı kararı tekrar gözden geçirmesi için verdiği sürenin 15 Mayıs 2019'dan 2 Eylül 2019'a ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, savcılığın yeniden gözden geçirme kararına itiraz ederek yüksek mahkemeye taşımasıyla ilgili kararın ise yine 2 Eylül 2019'da halka açık bir duruşmada verileceği ifade edildi.

İsrail'in, Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu'na 31 Mayıs 2010'da yaptığı saldırı sonrasında 37 farklı ülkeden mağdurlar tüm hukuk mecralarında adalet arayışını devam ettirdi. Mavi Marmara'nın bayrak devleti olan Komor devleti adına 14 Mayıs 2013'te UCM'ye başvuru yapılmış ve bu başvuru sonrasında İsrailli siyasi ve askeri suçlular hakkında Komor, Kamboçya ve Yunanistan devletleri adına süreç başlatılmıştı.

UCM Savcılığı, 6 Kasım 2014'te yoğunluk gerekçesiyle bu yargılamayı yapamayacağına karar vermişti. Mavi Marmara avukatları buna itiraz etmeleri ve tüm itiraz prosedürlerinin sonunda ön inceleme bürosu, 15 Kasım 2018'de verdiği hükümle savcının kararının yanlış olduğuna ve tekrar gözden geçirilmesine hükmederek savcılığa, 15 Mayıs 2019'a kadar konunun kesin şekilde sonuca bağlanmasını karar vermişti.

UCM Savcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz ederek kararı yüksek mahkemeye taşımıştı. Savcılığın itirazıyla ilgili mağdur avukatlarının ve savcılığın itirazlarının dinlendiği 1 Mayıs 2019'daki usul duruşmasında, mahkemenin savcıları ile hakimleri arasında itirazla ilgili görüş farklılığı nedeniyle tartışmalar yaşanmıştı.

Anadolu Ajansı
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