İzmir'de indirimli ulaşım başladı

İzmir'de indirimli ulaşım uygulamasının ilk gününde otobüs şoförleriyle bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer projenin adının, "Halk Taşıt" olduğunu açıkladı.

Halk Taşıt uygulamasının tüm İzmirlilere hayırlı olmasını dileyen Soyer, "İzmir'in kahrını çeken, her sokağına, caddesine giren, kentin nabzını anket şirketlerinden bile çok daha iyi tutan siz şoförlerimizle bir arada olmaktan çok mutlu oldum. İşiniz zor biliyorum. Ama aklınızdan çıkarmayın ki, sizler aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni temsil ediyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, kazasız, belasız görevler diliyorum" diye konuştu. Ardından da vatandaşlarla sohbet ederek bir yolculuk gerçekleştirdi.

"Halk Taşıt" uygulaması ile sabah 06.00-07.00, akşam 19.00-20.00 saatleri arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm toplu ulaşım araçları yolcularını yüzde 50 indirimli tarifeden taşıyor. Otobüs, metro, tramvay, banliyö ve deniz ulaşımında geçerli olan uygulama, "Artı Para" ve "Gittiğin Kadar Öde" gibi sistemleri de kapsıyor. "90 Dakika Aktarma Sistemi" de geçerliliğini koruyor. İndirim uygulanan saatlerde standart tarife kapsamında 3 TL olan tam biniş ücreti 1,50 TL, öğrenci ve 60 Yaş Kartı sahiplerinin 1,80 TL'den yararlandığı indirimli tarife 0,90 TL olarak uygulanıyor. Öğretmenler ise 2,50 TL yerine indirimli saatlerde 1,25 TL ödüyor.