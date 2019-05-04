Kara yollarında durum
|04 Mayıs 2019 09:33
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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolunun Kurtköy Kavşağı-Pendik Tersane Kavşağı arası bağlantı yolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli Doğu Tüpü'nden 2 şerit gidiş 2 şerit geliş olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı-Akıncı Gişeleri 1-2. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü veriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı-Abant Kavşağı 0-3. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten (İstanbul-Ankara) iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Köprülü Kavşağı ve Yıldırım Kavşağı 12-13 kilometrelerinde Viyadük-7'nin orta refüjüne denk gelen imalatlar için yolun İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı, trafik Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.
Antalya-Burdur yolunun 13-14. ve Burdur-Antalya yolunun 11-15. kilometrelerinde 13.00-14.00 saatlerinde patlatmalı yol yapım çalışması nedeniyle trafiğe 5 ile 25 dakika aralıklarla her iki kesimde kontrollü izin veriliyor.
Torbalı-Ödemiş-Kiraz yolunun 5-9 kilometrelerinde bölünmüş yol, Çanakkale-Çan yolunun 8-10. kilometrelerinde de yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi isteniyor.
Trabzon Maçka Torul yolunun 44-45. kilometrelerinde yol yapım bakım onarım çalışması nedeniyle 1 Haziran'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürüyor.
Gümüşova-Düzce-Bolu yolunun Bolu Dağı geçişinde, 38-48. kilometrelerinde orta refüjdeki beton otokorkulukların değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun her iki istikametinde çalışma alanını kapsayan 2 kilometrelik kesimlerle yolun sol şeritleri trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten gerçekleştiriliyor.
Isparta-Eğirdir ayrımı-Barla yolunun 3.kilometresinde (Harmanören Taş Ocağı mevkisi) patlatmalı kazı çalışması nedeniyle 13.00-18.00 saatlerinde yol trafiğe kapatılacak, ulaşım Barla-Eğirdir yolu üzerinden sağlanacak.
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