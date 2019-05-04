Konya'da işçi servisi tırla çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
Konya'da işçi servis aracının tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 24 kişi yaralandı.
|04 Mayıs 2019 09:40
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Bahri A. idaresindeki 02 HP 383 plakalı tır, Konya-Aksaray kara yolu Tümosan Kavşağı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 FIK 90 plakalı işçi servis otobüsü ile çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan işçilerden Abdullah Pala olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 24 kişi ambulanslarla Konya'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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