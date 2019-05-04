Adana ve Şanlıurfa'daki terör operasyonunda şüpheliler adli kontrolle serbest
|04 Mayıs 2019 09:41
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Adana ve Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden iki Suriye uyruklu da salıverildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptıkları ve örgüte eleman kazandırdıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 4 gün önce Adana ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheli arasındaki Suriye vatandaşı M.M.A. ve F.M.A'nın da işlemleri tamamlandı.
Ülkelerinde devam eden iç savaşta terör örgütü YPG/PKK saflarında yer aldıkları öne sürülen şüpheliler, Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Operasyon
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Nisan'da Adana ve Şanlıurfa'da 26 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, aralarında örgüte eleman kazandırdığı ileri sürülen 2 Suriyeli'nin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
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