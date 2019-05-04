15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
|04 Mayıs 2019 09:53
|Yazdır
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır'ın 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
15 Temmuz Hain Darbe Girişimi'nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit Ahmet Çakır'ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Özel Harekatçı Çakır'ın şehit olmasından 20 gün önce doğan kızı 2,5 yaşındaki Eylül Çakır hayatını kaybetti. Küçük Eylül Çakır'ın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ve dün hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayata gözlerini yuman Eylül Çakır'ın babası Seyit Ahmet Çakır'ın yanına defnedileceği belirtildi.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kara yollarında durum
04 Mayıs 2019 09:33
|Giresun'da heyelan karayolunu ulaşıma kapattı
04 Mayıs 2019 09:10
|400 yıllık su kemerinde tepki çeken görüntü
04 Mayıs 2019 08:30
|Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Mayıs 2019 06:30
|Adana'da otobüs devrildi: Yaralılar var
04 Mayıs 2019 05:17
|Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı
04 Mayıs 2019 01:44
|Belediye temizlik işçilerinden örnek davranış
04 Mayıs 2019 00:36
|Bakan Pakdemirli, dördüncü kez baba oldu
03 Mayıs 2019 23:53
|Elazığ'da mühürlenen özel yurt tekrar açıldı
03 Mayıs 2019 22:57
|Kdz. Ereğli kan bağışına kayıtsız kalmadı
03 Mayıs 2019 21:50