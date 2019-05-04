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Alkollü eğlence mekanında polisler varken pompalıyla ateş açtılar

Alkollü eğlence mekanında polisler varken pompalıyla ateş açtılar
 04 Mayıs 2019 09:46
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Alkollü eğlence mekanında polisler varken pompalıyla ateş açtılar

Alkol aldıkları mekanda çalışanlarla kavga ettikten sonra mekandan ayrılarak trafik kazası yapan şahıslar, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada geri dönerek pompalı tüfekle ateş açtı. Çatışmanın ortasında kalan ekipler, silahlı saldırganları etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde eğlenmek için alkollü mekana giden Osman Y. ve Bahri D. bir süre sonra çalışanlarla tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayla iki grup birbirine girdi. Yaşanan arbede sonucu Osman Y. ve Bahri D. araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin inceleme yaptığı esnada, araçlarıyla olay yerinden kaçan Osman Y. ve Bahri D. trafik kazası yapıp mekana geri döndü. Şahıslar, sokak üzerinde ve mekanda polislerin inceleme yaptığı esnada pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Çatışmanın ortasında kalan ekipler, Osman Y. ve Bahri D.'yi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Silahlı saldırganların olay yerinde yapılan ilk sorgusunda, alkol alırken çalışanlarla "Yan baktın" kavgası çıktığı, mekana geri döndüklerinde polisleri fark etmeyerek ateş açtıklarını söylediği öğrenildi. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu mekanda saçma delikleri oluşurken, polis ekipleri Osman Y. ve Bahri D.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Saldırı sonrası olay yerinde inceleme yapılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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