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ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okullarına verilen milyarlarca dolarlık hibelerin yöneticiler tarafından buhar edildiği, işlenen finansal suçlar ve FBI baskınları bütçe raporunda tek tek deşifre edildi.
 04 Mayıs 2019 10:22
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ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar

ABD'de her yıl sözleşmeli okullara ayrılacak hibe bütçelerinin hazırlanması öncesinde gerçekleştirilen ön izleme raporlarından en önemlisi yayınlandı. Eğitim alanında federal hükümete referans niteliği taşıyan raporları veren 14 STK'dan en önemlisi Network for Public Education adlı kuruluş, 35 sayfada FETÖ okullarına çok sert eleştiriler yöneltti: "Direksiyon Başında Uyumak" başlığıyla hazırlanan raporda, FETÖ'nün sözleşmeli okullarının kendi kazançlarını yükseltmek için her yıl daha fazla vergi aldıklarının ve kendilerine hibe edilen yüz milyonlarca dolarlık destek paralarıyla her türlü finansal suçu işlediklerinin altı çizildi.

1 MİLYAR DOLAR BUHAR OLDU

Raporda, geçtiğimiz yıl ABD federal ve eyaletler bütçelerinden sözleşmeli okullara 4 milyar dolar hibe edildiği ve bu paranın 1 milyar dolarlık kısmının kaybolduğu ya da eğitimle alakasız başka alanlarda kullanıldığı ortaya konuldu. Rapora göre kağıt üzerinde var olan ancak hiç açılmayan sözleşmeli okullar olduğu gibi, açılıp hibeyi aldıktan sonra aynı yıl içinde kapananlara da dikkat çekildi. Sözleşmeli okulların bütçe hibe talepleri ve açılışlarına ilişkin bir kontrol mekanizması olmadığı için FETÖ yöneticilerinin finansal suçları rahatlıkla işledikleri ve Eğitim Bakanlığı'nın bu konudaki uyarılarının yer aldığı çok sayıdaki müfettiş raporlarının eyaletler tarafından göz ardı edildiği ifade edildi. Rapordaki en önemli vurgulardan birisi de, söz konusu okullara verilen hibelerin miktarı arttıkça başarı oranlarının düşmesi oldu.

OKULLARA PARA KISITLAMASI

FETÖ okullarının bu ifadelerle rapora girmesi dünyaca ünlü Forbes dergisinde de haber oldu. Bu kapsamda bir yandan hazırlanan raporlar, diğer yandan söz konusu charter okullarına yapılan FBI baskınlarının artması, federal eğitim bütçesinde verilen hibe paralarında ciddi kesintiye gidilmesini öngörüyor.

HEPSİ FETO İLE BAĞLANTILI

Raporda 200'den fazla okulun her yıl yüz milyonlarca dolar hibe aldığı vurgulandı. Raporun 13. sayfasında başta Arizona Eyaleti'ndeki Sonoran Bilim Akademisi olmak üzere Fulton Bilim Akademisi, Magnolia, Harmony ve Horizon okulları ve Cosmos Vakfı'nın çok sayıda finansal suç işlediği ve hibe paraların yok olduğu anlatıldı. Okulların elebaşı Gülen ile bağlantılı olduğu da belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, 'Charter' adı verilen FETÖ'ye ait okullardan birini ziyaret etmiş, daha sonra da sosyal medyadan bu okulu övmüştü.

Akşam
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