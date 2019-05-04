Mübaşirin intihar etmesine neden olan tefeciler tutuklandı

Midyat Adliyesinde görevli mübaşirin tefeciler nedeniyle intihar etmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 14 Nisan'da Midyat Adliyesinde mübaşir olarak görev yapan Mehmet Emin Akbulut'un evinde intihar ettiği anımsatılarak, intihara sebebiyet verdiği ve tefecilik yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik Mardin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Çalışmalar sonucunda olayla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında 30 Nisan'da ilçede bulunan 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlıların adli makamlara sevk edilen şüphelilerin, "tefecilik, senette yağma ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda önemle ve özellikle belirtmek isteriz ki halkımızın duyarlılığı ve katkısı sayesinde bu türden soruşturmalarda muvaffakiyet edilmesi mümkündür. Huzurlu ve güvenli toplumda hep birlikte yaşayabilmek için suç ve suçlularla mücadele edebilmek adına gerek tefecilik suçunun mağduru olan gerekse başka herhangi bir suçun mağduru olan vatandaşlarımızı kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet Başsavcılığına her daim bilgi vermeye davet ediyoruz."