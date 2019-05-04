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Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı

Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
 04 Mayıs 2019 10:53
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Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ki bir ortaokulda sınıfta öğrencilerin gözü önünde porno film izleyen öğretmen gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şehit Harun Saltalı Ortaokulunda yaşandı. 56 yaşında ki öğretmen H.İ.Ö. Sınıfta ders esnasında bilgisayardan pornografik içerikli filmler izleyip cinsel organıyla oynadığına şahit olan öğrenciler, durumu diğer öğretmenlerine anlatınca rezalet ortaya çıktı.

Yapılan şikayet üzerine öğretmen H.İ.Ö. polis tarafından göz altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatan Kadirli Cumhuriyet Savcılığı 10 ayrı öğrencinin ve bazı öğretmenlerin ifadesini aldı. Pedagoglar eşliğinde ifade veren öğrenciler, öğretmen H.İ.Ö'nün sınıfta yaptıklarını bir bir anlattılar. İfadelerin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen öğretmen H.İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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