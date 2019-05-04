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Gram altın 5 aydır değer kazanıyor

Nisan ayında bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı gören gram altın fiyatı, kazancını üst üste 5'inci aya taşıdı- Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan:-"Gram altının 245 TL'nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz"
 04 Mayıs 2019 11:11
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Gram altın 5 aydır değer kazanıyor

Yatırımcısına nisanda yüzde 6,6 getiri sağlayan gram altın, değer kazancını üst üste 5'inci aya taşıdı.

Gram altın, özellikle dolar kurundan bulduğu destekle geçen ay pozitif bir seyir izledi. Nisan ayına 230 lira seviyelerinden başlayan gram altın, yükseliş eğilimini sürdürerek bu yılın en yüksek seviyesi olan 247 lirayı görmesinin ardından, nisanı yüzde 6,6 primle 246,1 liradan tamamladı.

Gram altın, bu performansı ile değer kazançlarını üst üste 5'inci aya taşırken bu dönemde yatırımcısına yüzde 20,2 getiri sağladı.

Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, son dönemde ons altındaki zayıf duruşa karşın, dolar kurunun değer kazanmasının gram altın fiyatının yukarı trendini korumasına neden olduğunu kaydetti.

Önümüzdeki dönem dolar kurunun yönünün gram altın üzerinde belirleyici olacağını ifade eden Taştan şunları kaydetti:

"Gram altında takip ettiğimiz 245-247 lira direncini bu çerçevede önemli görmekle birlikte piyasa buraları bir süre dinlenme alanı olarak görecektir. Buna karşın gram altının 245 TL'nin üzerine yerleşmesi durumunda yukarı hareketin 265 TL direncine doğru devamını bekleyebiliriz. Olası bir geri çekilmede ise 240,5 ve 235 TL ana destekler olarak öne çıkmakta."

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, gelecek aylarda da gram altındaki değerlenmenin sürebileceğini söyledi.

Karadağ, dolar kurunun 5,90 lira üzerindeki ısrarı ve Türkiye'ye yönelik risk algısının sürmesinin, gram altının geri çekilmesini sınırladığını belirterek, "Diğer yandan, ons altının 1.270 dolar çevresinde zayıf bir görünüm içerisinde işlem görmesi aslında gram altın fiyatının 245 TL'nin altına doğru hareketine neden oldu. Ancak bundan sonraki süreçte dolar kurunun hareketi önemli olacaktır. Özellikle dolar kurunda 5.70 lira seviyesine doğru bir hareket görülmediği sürece gram altında da 240 lira seviyesinin üzerindeki seyrin korunmasını bekleyebilirim." değerlendirmesini yaptı.

Yatırımcıların portföylerinde mevcut pozisyonlarını korumaya devam edebileceklerini ifade eden Karadağ, kademeli alımlar için 245 TL'nin altındaki fiyat hareketi hatta olası 240 TL ve altına doğru hareketlenmelerin değerlendirilebileceğini dile getirdi.
Anadolu Ajansı
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