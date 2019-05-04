1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı

Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı
 04 Mayıs 2019 11:55
Yazdır
Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı

Sivas'ta tüylerini kısaltması için veteriner hekime bırakılan evcil köpeğe yapılan izinsiz anestezi ölümüne neden oldu. Köpeğin sahibi konuyu yargıya taşıdı.

Sivas'ta yaşayan Aslıhan Polat, 4 yıldır evinde beslediği terrier cinsi Böcek ismini verdiği köpeğini tüylerini kısaltması için Şarkışla ilçesindeki E.G. isimli veteriner hekimin kliniğine bıraktı. Tüyleri kısaltılan köpeğini alıp evine dönen Polat, köpeği rahatsızlanınca E.G.'yi aradı. E.G., tüylerinin kesildiği sırada anestezi uygulandığını bir süre sonra köpeğin düzeleceğini söyledi. Ancak Böcek, ilerleyen saatlerde ağırlaşınca Kayseri'de bulunan hayvan hastanesine götürüldü. Burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpek öldü. Tüy kesimi gibi anesteziyi gerektirmeyen bir uygulama için izni alınmadan köpeğe anestezi uygulanmasına sinirlenen Polat, Şarkışla Cumhuriyet Savcılığı ve CİMER'e şikayette bulundu. Savcılık tarafından inceleme başlatılırken CİMER'e yapılan şikayet üzerine de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili aynı bir inceleme de başlatıldı.

İzinsiz anestezi uygulandı

Polat, Böcek ismini verdikleri köpeğin ailelerinin bir ferdi kadar kendilerine yakın olduğunu ve ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirip, izni alınmadan anestezi uygulanarak ölümüne neden olan klinikten davacı olduğunu söyledi. Polat yaptığı açıklamada, "Köpeğimi tüylerini kısaltması için Şarkışla'da bir veterinere götürdük. Burada bizden izin alınmadan, bize bilgi verilmeden köpeğimize anestezi uygulandı. Köpeği alıp eve geldikten birkaç saat sonra rahatsızlanınca, veterineri arayarak durumu anlattık. Önemli bir şey olmadığını, düzeleceğini söyledi. Gece durumu daha da ağırlaşınca Kayseri'de bulunan bir hayvan hastanesine götürdük. Telefonla aradığımızda ısrarla önemli bir şey olmadığını söyledi. Ancak gün içerisinde köpeğimiz öldü" dedi.

Tüylerini cüzdanında taşıyor

Polat, ölümünden sonra Böcek'ten kalan tüyleri cüzdanında taşıdığını ifade edip, "O bizim için çok önemliydi. Ailemizin bir ferdi gibiydi. Annem, babam, kardeşim hepimiz çok üzgünüz. Onu çok özlüyoruz. Ölümünden sonra ondan kalan tüyleri cüzdanımda taşıyorum. Kıyafetlerini saklıyorum. Ondan kalan anılar bunlar " dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma
04 Mayıs 2019 12:21		 Feyzioğlu'ndan 'Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır' açıklaması
04 Mayıs 2019 11:49
Eski hakim FETÖ ablası çıktı
04 Mayıs 2019 11:44		 Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
04 Mayıs 2019 10:53
'Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi'
04 Mayıs 2019 10:42		 Güvenlik güçlerinin ailelerle iş birliği, örgütteki çöküşü hızlandırdı
04 Mayıs 2019 10:41
Mübaşirin intihar etmesine neden olan tefeciler tutuklandı
04 Mayıs 2019 10:41		 İçişleri: 2019'un ilk 4 ayında 127 terörist öldürüldü
04 Mayıs 2019 10:25
Konya'da işçi servisi tırla çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
04 Mayıs 2019 09:40		 İklim değişikliği için üniversite bilgilendirme günleri düzenleniyor
03 Mayıs 2019 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma12:11 - İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu11:56 - 'Ramazanda sürücüler daha dikkatli olmalı'11:55 - Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı11:49 - Feyzioğlu'ndan 'Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır' açıklaması11:44 - Eski hakim FETÖ ablası çıktı11:15 - Ayşen Gruda'ya hakarete soruşturma11:11 - Gram altın 5 aydır değer kazanıyor10:53 - Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı10:51 - Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı
10:50 - Kulak kıllarını yakmak isteyince... Eşiyle birlikte yandı10:46 - Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı10:42 - 'Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi'10:41 - Mübaşirin intihar etmesine neden olan tefeciler tutuklandı10:41 - Güvenlik güçlerinin ailelerle iş birliği, örgütteki çöküşü hızlandırdı10:25 - İçişleri: 2019'un ilk 4 ayında 127 terörist öldürüldü10:22 - ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar09:59 - 'Asayiş uygulamalarına dijital sistemleri entegre ettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Komutan daha ne yapsın?
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Erdoğan: Kafalarında Türk baharı var
TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü
Adana'da yolcu otobüsü kazası: 2 ölü 23 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sen bu işten anlarsın 2
çaya bir avuç şeker atmak 12
ulaşgkc 1
bir günde 1000 sayfa okumak 12
Çekil şurdan 1
apseli diş 2
lavinya 3
talimatla çalışan editörler 3
kocam yemek yapsın mutfağı kirletmesin 4
ellanaz 3
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Çipas 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam