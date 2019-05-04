1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma

Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma
 04 Mayıs 2019 12:21
Yazdır
Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bugüne kadar, protokol imzaladığımız kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden eğitim alarak başarı gösteren 52 bini aşkın işveren ve vekilini belgelendirdik. Ayrıca yüz binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 44'lük bir azalma söz konusu" dedi.

Antalya'da gerçekleşen 33. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasının kapanış töreni Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımlarıyla düzenlendi. Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Selçuk, Türkiye'nin ekonomi ve çalışma hayatı başta olmak üzere her alanda gelişip büyüdüğünü söyledi. Selçuk, 2002'ye göre 2018'de iş gücünün 8 buçuk milyon artarak 32,3 milyona istihdamın ise 7,3 milyon artarak 28,7 milyona ulaştığını belirtti. Bir taraftan iş gücü ve istihdam oranları hızla yukarı seviyelere çıkarken, diğer yandan da insan onuruna yaraşır çalışma koşulları sağlandığını dile getiren Bakan Selçuk, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalık mücadelesinin böyle bir hassasiyetin neticesi olduğunu kaydetti.

"52 bini aşkın işveren ve vekil belgelendirildi"

Bakanlık olarak bir yandan yarının çalışma hayatının aktörlerini daha sağlıklı ve güvenli kılma amacıyla faaliyetler yürütürken diğer yandan da bugün işverenleri çalışanlarına daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaları için teşvik edildiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Bu minvalde, 10'dan az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerimize iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde kullanılmak üzere maddi olarak devlet desteği sağlıyoruz. Yine 50'den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işletmelerimize de iş sağlığı ve güvenliği açısından önemli bir teşvik uygulamasını daha bu yıl başlattık. Bu iş yerlerinde 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmezse, işsizlik sigortası işveren payı üç yıl süreyle yüzde 50 indirimli olarak alınacak. Ayrıca 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan küçük işletme sahipleri de sertifika sahibi olarak, kendi iş yerlerinin iş güvenliği çalışmalarını kendileri yürütebiliyor. Bu kapsamda bugüne kadar, protokol imzaladığımız kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden eğitim alarak başarı gösteren 52 bini aşkın işveren ve vekilini belgelendirdik. Tüm bu teşvik ve desteklerimizle işverenlerimizin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü ve çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğe hizmetlerine erişimini kolaylaştırdık. Böylece 2013'ten bu yana iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan işyeri sayımızı yüzde 842 artırdık" şeklinde konuştu.

"Yüzde 44'lük azalma söz konusu"

Bakan Selçuk, sektörel olarak yapılan eğitim, proje, konferans, çalıştay, sempozyumlar ve tüm tarafların katkıları neticesinde yüz binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 44'lük bir azalma söz konusu olduğunu aktardı.

Selçuk, kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi ile sağlık sistemi ve çalışma hayatına ilişkin verileri sahadan alınan verilerle birleştirip anlamlandırarak, akademisyenler, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve kamunun kullanımına sunabilmeyi hedeflediklerini belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı
04 Mayıs 2019 11:55		 Feyzioğlu'ndan 'Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır' açıklaması
04 Mayıs 2019 11:49
Eski hakim FETÖ ablası çıktı
04 Mayıs 2019 11:44		 Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
04 Mayıs 2019 10:53
'Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi'
04 Mayıs 2019 10:42		 Güvenlik güçlerinin ailelerle iş birliği, örgütteki çöküşü hızlandırdı
04 Mayıs 2019 10:41
Mübaşirin intihar etmesine neden olan tefeciler tutuklandı
04 Mayıs 2019 10:41		 İçişleri: 2019'un ilk 4 ayında 127 terörist öldürüldü
04 Mayıs 2019 10:25
Konya'da işçi servisi tırla çarpıştı: 1 ölü, 24 yaralı
04 Mayıs 2019 09:40		 İklim değişikliği için üniversite bilgilendirme günleri düzenleniyor
03 Mayıs 2019 16:43
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:21 - Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma12:11 - İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu11:56 - 'Ramazanda sürücüler daha dikkatli olmalı'11:55 - Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı11:49 - Feyzioğlu'ndan 'Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır' açıklaması11:44 - Eski hakim FETÖ ablası çıktı11:15 - Ayşen Gruda'ya hakarete soruşturma11:11 - Gram altın 5 aydır değer kazanıyor10:53 - Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı10:51 - Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı
10:50 - Kulak kıllarını yakmak isteyince... Eşiyle birlikte yandı10:46 - Kaçak FETÖ'cü Bigadiç'te yakalandı10:42 - 'Basın özgürlüğü tartışmaları, medya alanıyla ilgisini yitirdi'10:41 - Mübaşirin intihar etmesine neden olan tefeciler tutuklandı10:41 - Güvenlik güçlerinin ailelerle iş birliği, örgütteki çöküşü hızlandırdı10:25 - İçişleri: 2019'un ilk 4 ayında 127 terörist öldürüldü10:22 - ABD bütçe raporu yayımlandı: Hibelerini örgüte aktarıyorlar09:59 - 'Asayiş uygulamalarına dijital sistemleri entegre ettik'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Komutan daha ne yapsın?
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Erdoğan: Kafalarında Türk baharı var
TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü
Adana'da yolcu otobüsü kazası: 2 ölü 23 yaralı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
balkonda sebze yetiştirmek 2
cep telefonu fiyatlarının artması 2
oto-pilot yaşamak 5
yamaha 4
Doğu ekspresi 2
lavinya 3
hobinin fobiye dönüşmesi 4
çocukların hatalarını gülerek karşılamak 3
başkasının başlığını karalayan yazar 1
poker face 3
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Çipas 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam