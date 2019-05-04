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İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan İstanbul Halk Ekmek, 300 gramlık ramazan pidesini 1 TL'den satacak
 04 Mayıs 2019 12:11
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İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine İHE ramazan pidesinin fiyatını belirledi.

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İHE, ramazan ayında büfelerde satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 TL olarak belirledi. İBB Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alınan kararla, 2018'de olduğu gibi ramazan pidesi 1 TL'den satılacak.
Memurlar.Net
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