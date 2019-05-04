İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan İstanbul Halk Ekmek, 300 gramlık ramazan pidesini 1 TL'den satacak
|04 Mayıs 2019 12:11
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı üzerine İHE ramazan pidesinin fiyatını belirledi.
Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İHE, ramazan ayında büfelerde satışa sunacağı 300 gramlık pidenin fiyatını 1 TL olarak belirledi. İBB Genel Sekreterliğinin koordinasyonunda yapılan toplantıda alınan kararla, 2018'de olduğu gibi ramazan pidesi 1 TL'den satılacak.
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