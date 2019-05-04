1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı
 04 Mayıs 2019 14:10
Yazdır
Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı

Geçmiş senelerde düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarlarında temizlik görevlisi olarak çalışan Nermin Güner, yazdığı "Olur Ya" şiir kitabıyla 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda okuyucuları için imzaladı.

Kocaeli Kitap Fuarı, hikayesiyle şaşırtan bir yazara ev sahipliği yaptı. Daha önceki yıllarda Kocaeli Kitap Fuarı'nda temizlik görevlisi olarak çalışan Nermin Güner, bu yıl 11.'si gerçekleştirilen fuarda yazdığı "Olur Ya" şiir kitabını okurları için imzaladı. Yıllardır şiir türünde denemeler yazan Nermin Güner, geçen yılki fuarda temizlik görevlisi olarak çalışırken kitaplara olan ilgiyi görünce şiirlerini kitaplaştırmaya karar verdi. Şiire olan ilgisini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Yazarlık Okulu'nda eğitim alarak geliştiren Güner, kendi kitabını yazdı.

Kitabını okurları için imzalıyor

Güner, yazdığı kitabı geçtiğimiz yıllarda temizlik görevlisi olarak çalıştığı Kocaeli Kitap Fuarı'nda okurları için imzaladı. Kitap yazma hikayesini anlatan Nermin Güner, "Kitap yazma serüvenim geçen sene Uluslararası Fuar Merkezi'nde Kitap Fuarı günlerinde çalıştığımda başladı. Zaten kitap ilgimi çekiyordu. Kocaeli Kitap Fuarı'na 'bir gün beni de ağırlayacaksın' dedim. Sonunda hayalim gerçek oldu. Ben şiirlerimi yazıp biriktiriyordum. Aslında ilk önce öykü yazmayı düşünüyordum. Sekapark'ta yazarlık kursuna gittim. Ama ben şiir yazdım ve daha sonra da şiirlerimi hocalarıma paylaştım. Şiirlerimi hocalarımla paylaştıktan sonra kitap olarak basıldı" dedi.

Her şiirinin bir hikayesi var

Torunu Hamza için yazdığı "Sen Gül Çocuk" ve Mona Lisa tablosuna bakarak yazdığı "Ben Bahtımdan Karalıyım" şiirlerine de kitabında yer veren Nermin Güner, her şiirinin bir hikayesi olduğunu belirtti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
04 Mayıs 2019 09:53		 Kara yollarında durum
04 Mayıs 2019 09:33
Giresun'da heyelan karayolunu ulaşıma kapattı
04 Mayıs 2019 09:10		 400 yıllık su kemerinde tepki çeken görüntü
04 Mayıs 2019 08:30
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
04 Mayıs 2019 06:30		 Adana'da otobüs devrildi: Yaralılar var
04 Mayıs 2019 05:17
Fethiye'de trafik kazası: 1 ölü 3 Yaralı
04 Mayıs 2019 01:44		 Belediye temizlik işçilerinden örnek davranış
04 Mayıs 2019 00:36
Bakan Pakdemirli, dördüncü kez baba oldu
03 Mayıs 2019 23:53		 Elazığ'da mühürlenen özel yurt tekrar açıldı
03 Mayıs 2019 22:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:10 - Temizlik görevlisi olarak çalıştığı kitap fuarında yazdığı kitabı imzaladı14:09 - İdil'de ambulans devrildi: 3 yaralı14:06 - Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na izin verilmemesine tepki13:47 - İmar yolsuzluğundan kamu görevlisi dahil 13 tutuklama13:33 - Bakan Varank: Beklentilerin üzerinde başvuru oldu.13:24 - Tüketicilere ramazanda 'yüksek fiyat ve indirim' uyarısı12:55 - 'Havacılıkta hedefimiz 450 milyon yolcuya ulaşmak'12:43 - Yargıtay: Çocuğuna bakan taraf nafaka ödemez12:21 - Bakan Selçuk: Ölümlü iş kazasında yüzde 44'lük azalma var12:11 - İstanbul'da Halk Ekmek pide fiyatı belli oldu
11:56 - 'Ramazanda sürücüler daha dikkatli olmalı'11:55 - Anestezi ile gelen köpek ölümü yargıya taşındı11:49 - Feyzioğlu'ndan 'Bugün sandığa sahip çıkma zamanıdır' açıklaması11:44 - Eski hakim FETÖ ablası çıktı11:15 - Ayşen Gruda'ya hakarete soruşturma11:11 - Gram altın 5 aydır değer kazanıyor10:53 - Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı10:51 - Engelli çocuğu olan memura sağlanan sosyal güvenlik hakkı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Büyük Çamlıca Camii açıldı. Ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'İmamoğlu, en köklü Ramazan etkinliğine izin vermedi'
Memura 1 derece talep edilecek
Görmez'den, 'Davutoğlu'nun A takımında' açıklaması
Wi-Fi 6 dönemi resmen başlıyor
Sınıfta müstehcen film izlediği iddiasıyla öğretmen gözaltına alındı
Komutan daha ne yapsın?
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti
Eski hakim FETÖ ablası çıktı
TBMM'nin en genç milletvekili Malezya'nın en genç bakanıyla görüştü
Erdoğan: Kafalarında Türk baharı var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güvercin 6
port 1
çok geç 1
ramazan kolisi 1
hobinin fobiye dönüşmesi 4
hayatı sorgulamak 1
deniz üstü köpürür 1
isviçre çakısı 1
talimatla çalışan editörler 4
yazın gıdada yaşanacak düşüşle hedefimizi tutturacağız 4
SON İLANLAR
Bursa Burfaş 2 İşçi Alacak
Edirne Keşan Belediyesi 2 İşçi Alacak
Çanakkale Bayramiç Belediyesi 1 İşçi Alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Aydın Dibel Personel Hizmetleri 1 İşçi Alacak
İzmir Bergama SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi 53 İşçi Alacak
Aydın Çipas 1 İşçi Alacak
Aydın Koçarlı Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Pınar Eğitim Kurumları İngilizce Öğretmeni Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam