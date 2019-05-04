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Tüketicilere ramazanda 'yüksek fiyat ve indirim' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicilerin ramazanda fiyatları yükseltenlere ve fırsatçılara karşı duyarlı olmaları gerektiğini belirterek, "Gerek gramaj gerekse ürünün içeriği konusunda bilinçli olmalıyız. Özellikle ramazanda 'indirim' adı altında, aldığımız ürünler genellikle kalitesiz ve sağlıksız oluyor. Son kullanma tarihi de ya geçmiştir ya da geçmeye yakındır. Tüketiciler bu tür durumlara karşı dikkatli olmalıdır." dedi.
 04 Mayıs 2019 13:24
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Tüketicilere ramazanda 'yüksek fiyat ve indirim' uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada ramazan ayının yaklaşmasıyla tüketicilerin özellikle gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Ramazan ayında aç karnına alışverişe çıkılmaması tavsiyesinde bulunan Şahin, şöyle konuştu:

"Gündüz vakti, yani iftarınızı açmadan alışverişe giderseniz karnınız aç olduğu için ihtiyacınızdan çok daha fazlasını almaya başlarsınız. Bunların fiyatlarına da karnımız aç olduğu için bakmayız. Bu yüzden alışverişe mutlaka iftardan sonra gidilmelidir. Hatta liste yaparak gitmek gerekiyor. Ramazanda fırsatçılar bitmiyor. Her ramazanda ortaya çıkıyorlar. Çünkü bir aylık hassas uzun bir dönem var. Kampanyalı ürünlerin birçoğu genellikle kalitesiz ve sağlıksız olabiliyor. Bunlara dikkat etmek gerekir. Bazen bunlar ucuz diye ihtiyaç sahiplerine de verilebiliyor. Bu konuda da kişi hassas olmalıdır. Kendimizin tüketmeyeceği ürünleri kesinlikle bir başkasına hayır amacıyla vermeyelim."

"Sağlımızı hiçe sayanlar boş durmuyor"

Şahin, tüketicilerin ürünleri kıyaslayarak satın almasını tavsiye ederek, şöyle devam etti:

"Tüketiciler ramazanda fiyatları yükseltenlere ve fırsatçılara karşı duyarlı olmalıdır. Gerek gramaj gerekse ürünün içeriği konusunda bilinçli olmalıyız. Özellikle ramazanda 'indirim' adı altında, aldığımız ürünler genellikle kalitesiz ve sağlıksız oluyor. Son kullanma tarihi de ya geçmiştir ya da geçmeye yakındır. Tüketiciler bu tür durumlara karşı dikkatli olmalıdır. Özellikle ramazanda, simsarlar ve sağlımızı hiçe sayanlar boş durmuyor. Ramazan öncesinde 10 liralık bir ürün ramazan ayı geldiğinde 15 liraya çıkartılıyor. Daha sonra satıcı bunu 10 liraya düşürdüm diye pazarlıyor. Ya da gramajını düşürerek fiyatını indiriyorlar, sonra 'indirim yaptık' diyorlar. Bunları takip ederek ifşa etmek lazım. Tüketiciler bunu gördüklerinde bize ve gerekli yerlere şikayet etmelidir."

Vatandaşların çekinmeden hakkını aramasını isteyen Şahin, "Özellikle ramazan ayında satılan ürünlerin gerek gramaj konusunda gerekse kalite konusunda yetkililer tarafından denetlenmesi, az da olsa tüketicileri koruma adına güzel olacaktır." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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