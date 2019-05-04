Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na izin verilmemesine tepki
|04 Mayıs 2019 14:06
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Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği ve Basın Yayın Birliği, Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'na izin verilmemesine ilişkin, "Sultanahmet'le özdeşleşen fuarın yuvasından uzaklaştırılması kabul edilemez." açıklamasını yaptı.
Yapılan ortak açıklamada, Sultanahmet'te düzenlenen Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı'nın, 37 yıldır hiçbir belediye tarafından engellenmediği anımsatılarak, fuara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izin vermeme gerekçelerinin, inandırıcılıktan uzak olduğu ifade edildi.
Kitap fuarının İstanbul'un köklü ramazan geleneklerinden biri olduğu ve Sultanahmet ile özdeşleştiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sultanahmet'le özdeşleşen fuarın yuvasından uzaklaştırılması kabul edilemez. Sultanahmet'te bu kitap fuarı ile oluşan manevi iklim, 37 yıldır hiçbir belediye başkanlığı döneminde engellenmemiştir. Bu sene sayılan engellenme sebepleri ise yapılan organizasyonun kitap fuarı olması karşısında alakasızlığı ve aynı tarihlerde Sahaflar Festivali'ne izin verilmesi sebebi ile inandırıcı bulmuyoruz. Basın Yayın Birliği ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği olarak İstanbul'un 37 yıllık ramazan geleneğini siyasi bir saikle yok edilmemesini ve bu yanlıştan dönülmesini ümit ediyoruz."
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