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İdil'de ambulans devrildi: 3 yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde ambulansın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
|04 Mayıs 2019 14:09
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Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine hasta götüren Ferhat Akçay (30) yönetimindeki 73 AC 568 plakalı ambulans, dönüş yolunda İdil-Midyat kara yolu Yayvan Tepe mevkisinde devrildi.
Sürücü ile acil tıp teknisyeni Büşra Sığınç (25) ve Serhat Uz (25) yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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