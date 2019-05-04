Suriye'de çatışmada, 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı ise ağır yaralı
|04 Mayıs 2019 14:17
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SURİYE'nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 1 yüzbaşı şehit olurken, 1 binbaşı ise ağır yaralandı.
Halep kentine bağlı Azez ilçesi kırsalında PKK/YPG'li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları arasında çatışma çıktı. Çatışmada, 1 binbaşı ile 1 yüzbaşı yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yüzbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu, binbaşının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerin açtıkları ateş sonucu Zeytin Dalı harekat bölgesinde bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı duyuruldu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, bugün Zeytin Dalı harekat bölgesinde, PKK/YPG'li teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden açtıkları ateş sonucunda bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise hafif yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, "Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz." ifadesine yer verildi.
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