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'Faizsiz konut sistemi güvence altına alınacak'

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Akbal: (Faizsiz konut sistemi) Bu sistem çok yakın bir zamanda, 2-3 aylık bir süreçte resmi statü kazanacak, devlet tarafından güvence altına alınacak. Bu da vatandaşlar için bir avantaj, güvenini daha da pekiştirecek bir ortam oluşturacaktır
 04 Mayıs 2019 14:21
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'Faizsiz konut sistemi güvence altına alınacak'

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeki Akbal, faizsiz konut sistemine ilişkin, "Bu sistem çok yakın bir zamanda, 2-3 aylık bir süreçte resmi statü kazanacak, devlet tarafından güvence altına alınacak. Bu da vatandaşlar için bir avantaj, güvenini daha da pekiştirecek bir ortam oluşturacaktır." dedi.Akbal, FuzulEv tarafından Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen çekiliş töreninde, sabit ve dar gelirliye yönelik geliştirilen FPK (faizsiz, peşinatsız, kredisiz) sistemiyle ev ve otomobil alma imkanı sunduklarını söyledi.İnsanları kolay bir şekilde banka kredisine ihtiyaç duymadan ev ve araç sahibi yapmak istediklerini, bu sistemle şimdiye kadar binlerce kişiye hizmet verdiklerini belirten Akbal, sistemin ana temelinin kadınların, annelerin gün olayına dayandığını dile getirdi. Ayrıca sistemi daha evvel köylerde işleyen imece usulü denilen dayanışma sistemine entegre ettiklerini anlatan Akbal, şöyle konuştu:"Bu sistemin ana noktası, kimsenin kimseye faiz, vade farkı ödemeden ev sahibi olunmasıdır.

Tabii şu anda bu sektörde olan bazı firmalar var ama bu işin temeli güvendir. Bugüne kadar FuzulEv ve FuzulOto olarak hiçbir aileyi, hiçbir vatandaşımızı mağdur etmedik, davalık olmadık. Bu da bizim için bir övünç kaynağıdır. FuzulEv'e olan güvenin karşılığını vermeye devam edeceğiz. Bu sistem çok yakın bir zamanda, 2-3 aylık bir süreçte resmi statü kazanacak, devlet tarafından güvence altına alınacak. Bu da vatandaşlar için bir avantaj, güvenini daha da pekiştirecek bir ortam oluşturacaktır."FuzulEv Genel Müdür Yardımcısı Aydın Özkan da Konya'da 3 şubeyle hizmet verdiklerini, Konyalı vatandaşlardan büyük ilgi gördüklerini dile getirdi.Bugüne kadar bütün çekilişleri İstanbul'da yaptıklarını, diğer illerdeki vatandaşlara canlı yayın aracılığıyla bağlandıklarını belirten Özkan, şunları kaydetti:"Ülke genelinde bir adım attık ve ilk çekilişimizi Konya'da yapmaya karar verdik. İnşallah bundan sonraki hedefimiz, bütün illerimizle, bütün halkımızla buluşmak. FuzulEv olarak, faizsiz bir şekilde, FPK sistemiyle insanları konut ve araç sahibi yapmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki şu anda banka kredi faiz oranları çok yüksek, daire fiyatları yüksek. Ev sahibi olmayı hayal gibi görenlere bir umut ışığı olmak için bizler de FPK sistemimizle hizmet veriyoruz. FPK, bir kişinin küçük birikimleriyle hayal ettiği eve kavuşmasını sağlayan bir sistemdir.

Bu şekilde 1992 yılından günümüze kadar, 60 binin üzerinde kişiyi ev ve araç sahibi yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz."Konuşmaların ardından noter huzurunda kura çekilişi yapıldı. Çekiliş sonucu ev ve araç sahibi olmaya hak kazanan kişiler, yaşadıkları sevinci aileleriyle paylaştı.3 bin 500 kişinin katılımıyla düzenlenen çekilişte, bin 200 kişi ev, 700 kişi araç sahibi olma hakkını elde etti.
Anadolu Ajansı
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