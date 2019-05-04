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TSE Başkanı'ndan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' açıklaması

TSE Başkanı Adem Şahin: Sağlıklı iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, üretimde verimliliği getirdiği gibi, iş barışının sağlanmasında da etkili olacaktır"
 04 Mayıs 2019 14:40
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TSE Başkanı'ndan 'İş Sağlığı ve Güvenliği' açıklaması

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, "Sağlıklı iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, üretimde verimliliği getirdiği gibi, iş barışının sağlanmasında da etkili olacaktır." ifadesini kullandı.

Şahin, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Enstitünün iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin çeşitli eğitimler, ölçümler, değerlendirmeler ve CE işaretli belgelendirmeleri yaptığını anımsatan Şahin, "Çalışanların, iş ortamının taşıdığı risklerden korunmasına, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik hizmetleri kapsayan iş sağlığı ve güvenliği konusu, kalkınma sürecini doğrudan etkilemektedir. Sağlıklı iş koşullarının ve güvenli iş yerlerinin oluşturulması, üretimde verimliliği getirdiği gibi, iş barışının sağlanmasında da etkili olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, hizmet veren tüm iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini kabul edilebilir seviyeye çekmek için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Şahin, şunları kaydetti:

"Enstitümüz toplumun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak üzere başta kendi iş yerlerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de denetim ve eğitim çalışmaları yapmaktadır. Sağlık ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine olan gayretimiz devam etmektedir. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışan, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine katkı sunan tüm çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nı kutluyorum."
Anadolu Ajansı
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